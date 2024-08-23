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Сельта впевнено перемогла Валенсію у 2 турі Ла Ліги

Микола Дендак — 23 серпня, 22:02
Сельта впевнено перемогла Валенсію у 2 турі Ла Ліги

Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч 2 туру іспанської Ла Ліги між Сельтою та Валенсією.

Поєдинок завершився впевненою перемогою Сельти з рахунком 3:1. Вона першою пропустила, проте ще в першому таймі вийшла вперед, і навіть могла збільшувати перевагу, щоправда, не реалізувала пенальті.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
2 тур, 23 серпня

Сельта Віго — Валенсія 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 14 Лопес, 1:1 - 23 Мінгеса, 2:1 - 28 Аспас, 3:1 - 60 Бельтран

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться матч між Севільєю та Вільярреалом. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі Валенсія мінімально поступилась Барселоні, а Сельта здолала Алавес.

Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Сельта

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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