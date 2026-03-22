У цьому матчі ми точно повинні були брати очки: тренер Руха назвав причини поразки від ЛНЗ

Головний тренер львівського Руха Іван Федик проаналізував причини домашньої поразки своєї команди від черкаського ЛНЗ у матчі 21-го туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

Наставник зазначив, що його підопічні мали здобувати очки, проте не реалізували власні нагоди, тоді як суперник використав свої моменти.

"В цьому матчі ми точно повинні були брати очки. Вважаю, що це була виграшна для нас гра. Суперник забив два голи з двох моментів. Ми ж реалізували не всі свої нагоди, адже мали хороші моменти і в другому таймі. При цьому великої кількості моментів не було у жодної з команд. Та після того, як команда забиває гол, ми не маємо відпускати перемогу".

За його словами, фактором результату стала різниця у фізичній готовності гравців, які вийшли на заміну: Підопічні Пономарьова підняли ігровий темп, а гравці львівського клубу, які вийшли на заміну, не змогли підсилити гру.

"Основна причина такого результату – в ЛНЗ на заміну вийшли фізично добре готові хлопці, додали темпу своїй команді. Наші заміни не підсили гру: хтось після травм, хтось просто вирішив не добігати. У нас є два тижні, щоб провести комплексну роботу. Попри кадрові проблеми, в нашій грі почали проявлятись деякі моменти, які ми хочемо бачити частіше від наших футболістів. Нам є над чим працювати під час паузи на матчі збірних".

Тренер також розповів, яких травмованих гравців варто очікувати після паузи на матчі збірних.

"Я б не хотів забігати наперед. Ми очікуємо на повернення Дениса Слюсара, Миколи Киричка, Юрія Копини. Можливо, не всі вони приєднається до загальної групи одразу, але зараз ці гравці проходять відновлення".

Нагадаємо, ЛНЗ переміг Рух з рахунком 2:1 завдяки голам Пасіча та Кравчука у другому таймі. Наразі черкаська команда посідає перше місце в турнірній таблиці з 47 очками, тоді як львівський колектив знаходиться на 14-й позиції з 19 балами.