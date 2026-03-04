Лупашко – про "злиття" Руху та Карпат: Ми втратили конкуренцію

Колишній головний тренер Карпат Владислав Лупашко висловився про "злиття" двох львівських клубів.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Tribuna.

Наставник розповів, що футболіст Руху не могли реалізувати себе у тому футболі, який сповідував він та його тренерський штаб у Карпатах. Адже гравці "жовто-чорних" виховувались у зовсім іншій специфіці.

Водночас Лупашко запевнив, що наразі зарано говорити про користь цього "об'єднання" для клубу. Висновок можна буде зробити дещо пізніше, однак таке "злиття" точно забрало в українського футболу ще одне принципове протистояння.

"Є таке поняття як "Дуополія" – коли сперечаються два титани, то ця конкуренція йде на користь обом. Коли я приходив у клуб, то була шалена конкуренція між клубами. Пам'ятаю перше дербі – це було шалено і як його очікували. Це прикрашає український футбол. Ми побачимо згодом, наскільки ця співпраця буде корисною. Але я скажу, що ми втратили конкуренцію, яка підживлювала львівський та український футбол. Ця конкуренція робила всіх кращими", – сказав Лупашко.

Відзначимо, що у своїй сторії Карпати та Рух мають чотири лобові протистояння: 2 перемоги "левів", 1 нічия та одна звитяга "жовто-чорних". Останній матч цих львівських клубів закінчився нульовою мировою.

Нагадаємо, що Лупашко був звільнений з посади головного тренера "зелено-білих" в останній день 2025 року. Владислав провів біля керма Карпат 48 ігор та зупинився за крок від потрапляння з командою у єврокубки (сезон-2024/25).

Після звільнення перебуває без команди. У пресі активно сватали його в Актобе, однак у Казахстані спростували дану інформацію.

У поточному сезоні-2025/26 Рух та Карпати йдуть поруч у турнірній таблиці УПЛ – 11-та та 12-та сходинки відповідно. В обох львівських клубів по 19 очок. У новому 2026 році жоден із обох колективів наразі ще не набирав нових балів.