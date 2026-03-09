Тренер Руха: Гравцям не вистачає досвіду, росту та фізичної сили

Головний тренер Руху Іван Федик пояснив поразку від Металіста 1925 (0:3) пояснив підбором гравців, які ще не готові до участі в чемпіонаті України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ситуація в клубі склалась так, що ігрову практику отримують молоді гравці. Частині з цих футболістів немає 20 років, а декому взагалі тільки 17 років. Це важкий і довгий шлях, який ми разом мусимо пройти, адже іншого вибору в нас немає. Як і трансферів у це трансферне вікно ми не зробили. В групі атаки нам не вистачає футболістів. На позиціях вінгерів грали центральні півзахисники", – сказав він.

Також фахівець розібрав помилки під час пропущених голів.

"Це великий комплекс. Гравцям не вистачає досвіду, росту та фізичної сили. На стандартних положеннях треба грати якісніше. Національна ліга U-19 не є конкурентним чемпіонатом, там молодь просто отримує ігрову практику. Є клуби, які мають другі команди, що виступають у Другій лізі. Там сильні молоді футболісти отримують необхідний досвід гри на дорослому рівні. Як приклад – команди Олександрія-2, Полісся-2 та інші. Наразі наші перемоги на рівні U-19 не свідчать про силу юнацької першості. Можливо, в наступному сезоні з'явиться чемпіонат U-21 і він буде більш конкурентний, а футболісти там краще прогресуватимуть. Наразі ж між юнацькими змаганнями та дорослим футболом є велика прірва. Молоді футболісти зараз отримують досвід в УПЛ і роблять це не поступово", – розповів Федик.

Рух розсташуваввся на 13 місці в УПЛ, набравши 19 очок. У наступному поєдинку підопічні Федика зустрінуться з Епіцентром.