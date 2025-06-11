Федик: Рух робить ставку на молодих футболістів академії
Новий головний тренер Руха Іван Федик оцінив склад команди та розповів про завдання на наступний сезон.
Слова наставника команди наводить пресслужба львівського клубу.
"Основне наше завдання – вивести молодих футболістів на новий рівень. Допомогти їм максимально розкрити свій потенціал. Демонструвати атакувальний футбол, який базується на контролі м’яча та швидких перехідних фазах, а також здобувати позитивний результат в кожній грі.
Склад? У футболі завжди потрібне підсилення. Трансфери будуть, якщо в клубі на ту чи іншу позицію буде дуже потрібен гравець. Втім наразі Рух робить ставку на молодих футболістів академії", – заявив тренер.
37-річний фахівець удруге став головним тренером Руха. Раніше під керівництвом Федика "жовто-чорні" здобували путівку в Українську Прем'єр-лігу. Після цього наставник виконував у клубі функції директора з футболу, а також очолював Рух-2.
Рух розпочне роботу під керівництвом нового тренерського штабу 23 червня.