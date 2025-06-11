Федик: Рух робить ставку на молодих футболістів академії

Новий головний тренер Руха Іван Федик оцінив склад команди та розповів про завдання на наступний сезон.

Слова наставника команди наводить пресслужба львівського клубу.

"Основне наше завдання – вивести молодих футболістів на новий рівень. Допомогти їм максимально розкрити свій потенціал. Демонструвати атакувальний футбол, який базується на контролі м’яча та швидких перехідних фазах, а також здобувати позитивний результат в кожній грі.

Склад? У футболі завжди потрібне підсилення. Трансфери будуть, якщо в клубі на ту чи іншу позицію буде дуже потрібен гравець. Втім наразі Рух робить ставку на молодих футболістів академії", – заявив тренер.