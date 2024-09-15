Пономарьов: На мою думку, на такому газоні грати не можна

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував нічию з Ворсклою (0:0) у 6 турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що на такому полі як у Полтаві, матчі Прем'єр-ліги грати не можна.

Його слова передає пресслужба клубу.

"На жаль, ми не змогли підвести команду в оптимальній формі до цього матчу. Рух не міг сьогодні грати в той інтенсивний футбол, який ми пропагуємо. Команда більше ніж тайм грала в меншості, але нам не вистачило майстерності, щоб реалізувати цю перевагу. Хлопцям треба звикати грати в таких умовах, адже під час поєдинку можуть бути різні ситуації.

Свою роль у цьому матчі зіграла якість поля, особливо, коли Рух став грати у більшості. На мою думку, на такому газоні не можна грати матчі Прем’єр-ліги. Це елітний дивізіон і поля мають відповідати певним вимогам та бути якісними. Футболісти не мають отримувати травми через погане поле!

І гравець Ворскли отримав травму в першому таймі та був замінений саме через жахливу якість газону. Наш гравець також отримав ушкодження через ці ж причини", – сказав Пономарьов.