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Екстренер Мілана може повернутись у Фіорентину

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 16:52
Екстренер Мілана може повернутись у Фіорентину
Стефано Піолі
Getty Images

Головний тренер Аль-Насра Стефано Піолі може повернутись в італійську Серію А.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Фіорентина зробила перший запит в саудівський клуб на предмет можливості підписання фахівця. Зазначимо, що раніше у ЗМІ повідомляли про невдоволення роботою Піолі в Саудівській Аравії та особисто Кріштіану Роналду.

Піолі тренував Фіорентину в період з 2017 по 2019 рік. Також фахівець працював з Інтером, Сассуоло, Лаціо, Болоньєю та Міланом, який привів до чемпіонства в сезоні-2021/22.

Напередодні "фіалки" оголосили про розірвання контракту з Раффаеле Палладіно.

Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Аль-Наср Стефано Піолі

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