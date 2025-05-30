Екстренер Мілана може повернутись у Фіорентину
Стефано Піолі
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Головний тренер Аль-Насра Стефано Піолі може повернутись в італійську Серію А.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Фіорентина зробила перший запит в саудівський клуб на предмет можливості підписання фахівця. Зазначимо, що раніше у ЗМІ повідомляли про невдоволення роботою Піолі в Саудівській Аравії та особисто Кріштіану Роналду.
Піолі тренував Фіорентину в період з 2017 по 2019 рік. Також фахівець працював з Інтером, Сассуоло, Лаціо, Болоньєю та Міланом, який привів до чемпіонства в сезоні-2021/22.
Напередодні "фіалки" оголосили про розірвання контракту з Раффаеле Палладіно.