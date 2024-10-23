Тренер Роми: У нас немає менталітету переможців

Головний тренер Роми Іван Юрич напередодні матчу третього туру Ліги Європи проти Динамо Київ розповів про причини невдач команди.

Хорватського фахівця цитує RomaPress.

"Криза? На даний момент у нас немає менталітету переможців. Я бачу позитивні виступи, але ми робимо багато помилок і не виграємо. Щоб набути менталітет переможців, нам потрібно щодня багато працювати".

Також тренер розповів про кадрову ситуацію в команді:

"Манчіні не зміг завершити сьогоднішнє тренування через симптоми грипу. Завтра ми проведемо ротацію складу, але незначну. Я ще не вирішив, хто гратиме, але це нормально застосовувати ротацію, коли ви проводите 7 матчів менш ніж за три тижні.

Гуммельс? Ми маємо вирішити, коли наступить слушний момент для його дебюту. Я серйозно розмірковую над цим", – заявив Юрич.

Нагадаємо, матч Рома – Динамо відбудеться в четвер, 24 жовтня, початок – о 19:45 за Києвом. Наразі у Роми 1 очко у двох матчах Ліги Європи і 27 місце у турнірній таблиці. Динамо з 0 балів йде 35-м.