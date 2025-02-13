Очікуємо на дуже агресивну гру: наставник клубу Довбика – про матч з Порту в Лізі Європи

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі поділився очікуваннями від першого стикового матчу Ліги Європи проти Порту, зазначивши, що це команда з відмінним контролем м'яча.

Слова фахівця наводить Football Italia.

"Я запитав хлопців про деякі речі, які залишаться між нами. Порту – команда з відмінним контролем м'яча. Вони мають кілька дуже цікавих гравців. Нам потрібно провести чудовий матч та не втрачати концентрацію. Ми маємо бути максимально зосередженими. Ми знаємо, як вони грають і які варіанти можуть використовуватись для зміни ходу зустрічі. Нам слід діяти впевнено та надійно", – наголосив фахівець.

Раньєрі зазначив, що його команда пропускає голи, адже недостатньо добре пресингує в атаці та півзахисті, втім, гравці працюють над його вимогами, щоб однаково грати як удома, так і на виїзді.

"Коли ми зосереджені на тому, щоб не дозволяти суперникам проводити контратаки, цього не відбувається, незалежно від того, ми граємо з трьома чи чотирма захисниками. Програти 1:0 або 2:0 не має великого значення, якщо це не є єврокубковий матч. Ми очікуємо на дуже агресивну гру від Порту", – сказав Раньєрі.

Нагадаємо, матч Порту – Рома відбудеться сьогодні, 13 лютого. Початок о 22:00 за київським часом. Поки невідомо, чи розпочне зустріч з перших хвилин український форвард "вовків" Артем Довбик.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Лаціо Мауріціо Саррі є головним претендентом на посаду наставника Роми після відходу Раньєрі по завершенні сезону.