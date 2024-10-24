Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається
Микола Шапаренко
ФК Динамо
Головний тренер італійської Роми Іван Юрич заявив, що йому подобається стиль гри Миколи Шапаренка.
Про це він заявив на пресконференції після матчу 3 туру Ліги Європи проти Роми (0:1). Його слова передає "Динамівець".
"Звичайно, ми знаємо, що Динамо йде першим у чемпіонаті та випереджає Шахтар на 6 очок. Якщо виділяти окремого гравця, то виокремлю Шапаренка, мені справді подобається його стиль гри", – сказав наставник.
Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.