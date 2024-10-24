Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається

Головний тренер італійської Роми Іван Юрич заявив, що йому подобається стиль гри Миколи Шапаренка.

Про це він заявив на пресконференції після матчу 3 туру Ліги Європи проти Роми (0:1). Його слова передає "Динамівець".

"Звичайно, ми знаємо, що Динамо йде першим у чемпіонаті та випереджає Шахтар на 6 очок. Якщо виділяти окремого гравця, то виокремлю Шапаренка, мені справді подобається його стиль гри", – сказав наставник.

Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.