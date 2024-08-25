Гуммельс може продовжити кар'єру в Ла Лізі

Реал Сосьєдад може підписати центрального захисника Матса Гуммельса. Гравець веде переговори про підписання контракту.

Про це повідомляє видання The Athletic.

35-річний німецький центрбек може приєднатися до іспанського клубу в якості вільного агента Зазначається, що рішення Гуммельса не є фінансовим, адже він прагне знайти хороше варіант для своєї сімі'ї та дитини, яка наближається до шкільного віку.

Сосьєдад шукає центрального захисника після відходу іспанця Робіна Ле Норманна в Атлетико Мадрид.

У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист. Раніше "джмелі" оголосила про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.

Раніше повідомлялося, що Італійська Болонья зробила офіційну пропозицію гравцю, а також мадридський Реал проявляв інтерес до німця.