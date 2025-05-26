Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Алонсо: У нас із Модричем була неймовірна хімія

Олег Дідух — 26 травня 2025, 19:33
Алонсо: У нас із Модричем була неймовірна хімія
Лука Модрич
ФК Реал Мадрид

Новий головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився очікуваннями від роботи з Лукою Модричем на клубному чемпіонаті світу 2025 року в США.

Іспанського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"У нас із Лукою була неймовірна хімія, коли ми грали разом. Коли я пішов – він став диригентом команди на багато років. Він – велика легенда. Мені пощастило, що я зможу тренувати його на клубному чемпіонаті світу, і я хочу цим насолодитися", – заявив Алонсо.

Модрич і Алонсо були партнерами по Реалу в 2012 – 2014 роках. Нагадаємо, 39-річний хорват покине мадридський клуб після клубного чемпіонату світу, попри те, що, згідно з чуток, Алонсо просив керівництво "вершкових" залишити ветерана в клубі ще на рік.

Реал Мадрид Хабі Алонсо Лука Модрич

Лука Модрич

Модрич може продовжити кар'єру в МЛС
Назавжди у наших серцях: Перес – про відхід Модрича
Лунін відреагував на відхід Модрича з Реала
Стала відома причина відходу Модрича з Реала
У житті все має початок та кінець, – Модрич попрощався з Реалом та фанатами

Останні новини