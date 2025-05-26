Алонсо: У нас із Модричем була неймовірна хімія

Новий головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився очікуваннями від роботи з Лукою Модричем на клубному чемпіонаті світу 2025 року в США.

Іспанського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"У нас із Лукою була неймовірна хімія, коли ми грали разом. Коли я пішов – він став диригентом команди на багато років. Він – велика легенда. Мені пощастило, що я зможу тренувати його на клубному чемпіонаті світу, і я хочу цим насолодитися", – заявив Алонсо.

Модрич і Алонсо були партнерами по Реалу в 2012 – 2014 роках. Нагадаємо, 39-річний хорват покине мадридський клуб після клубного чемпіонату світу, попри те, що, згідно з чуток, Алонсо просив керівництво "вершкових" залишити ветерана в клубі ще на рік.