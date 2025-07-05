Хабі Алонсо: З Ніко Ковачем Боруссія Дортмунд на підйомі

Головний тренер Реала Хабі Алонсо поділився своєю думкою щодо суперника по чвертьфіналу клубного чемпіонату світу, Боруссії Дортмунд.

Іспанського фахівця цитує пресслужба Реала.

"Після матчу 1/8 фіналу проти Ювентуса ми хочемо пройти далі, і наступний крок – це чвертьфінал проти Боруссії Дортмунд. Це одна з найкращих команд Європи, вони звикли до конкуренції і грали з нами у фіналі в 2024 році. Це буде напружений матч, і нам потрібно показати високий рівень гри. Ми з нетерпінням чекаємо на нього.

З того часу, як Ніко Ковач очолив команду, вона перебуває на підйомі. Вони добре грають. Останні два сезони вони краще виступали в єврокубках, ніж у внутрішнії змаганнях. Вони добре грають в атаці та в захисті. Це буде важкий матч", – заявив Алонсо.