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Хабі Алонсо: З Ніко Ковачем Боруссія Дортмунд на підйомі

Олег Дідух — 5 липня 2025, 16:30
Хабі Алонсо: З Ніко Ковачем Боруссія Дортмунд на підйомі
Хабі Алонсо
ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Хабі Алонсо поділився своєю думкою щодо суперника по чвертьфіналу клубного чемпіонату світу, Боруссії Дортмунд.

Іспанського фахівця цитує пресслужба Реала.

"Після матчу 1/8 фіналу проти Ювентуса ми хочемо пройти далі, і наступний крок – це чвертьфінал проти Боруссії Дортмунд. Це одна з найкращих команд Європи, вони звикли до конкуренції і грали з нами у фіналі в 2024 році. Це буде напружений матч, і нам потрібно показати високий рівень гри. Ми з нетерпінням чекаємо на нього.

З того часу, як Ніко Ковач очолив команду, вона перебуває на підйомі. Вони добре грають. Останні два сезони вони краще виступали в єврокубках, ніж у внутрішнії змаганнях. Вони добре грають в атаці та в захисті. Це буде важкий матч", – заявив Алонсо.

Матч Реал – Челсі відбудеться в суботу, 5 липня, початок – о 23:00 за Києвом. Раніше Алонсо розповів про стан Кіліана Мбаппе.

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Хабі Алонсо

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