Реал визначився із заміною Анчелотті
Карло Анчелотті
ФК Реал
Реал Мадрид знайшов заміну для тренера Карло Анчелотті, який наступного літа може покинути клуб.
Про це повідомляє Madrid Xtra.
Влітку 2025 року "вершкові" проведуть переговори з наставником німецького Баєра Хабі Алонсо, який був гравцем мадридців у період з 2009 по 2014 рік. Також іспанець очолював молодіжну команду Реала у сезоні-2018/19.
Минулого сезону Баєр зумів вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Наразі колектив Алонсо у Бундеслізі посідає 5-те місце після трьох турів (2 перемоги та поразка), а також вдало стартував у Лізі чемпіонів – на виїзді обігравши Феєнорд (4:0).
Нагадаємо, нещодавно Анчелотті та Алонсо номінували на найкращого тренера сезону.