Реал визначився із заміною Анчелотті

Реал Мадрид знайшов заміну для тренера Карло Анчелотті, який наступного літа може покинути клуб.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Влітку 2025 року "вершкові" проведуть переговори з наставником німецького Баєра Хабі Алонсо, який був гравцем мадридців у період з 2009 по 2014 рік. Також іспанець очолював молодіжну команду Реала у сезоні-2018/19.

Минулого сезону Баєр зумів вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Наразі колектив Алонсо у Бундеслізі посідає 5-те місце після трьох турів (2 перемоги та поразка), а також вдало стартував у Лізі чемпіонів – на виїзді обігравши Феєнорд (4:0).

Нагадаємо, нещодавно Анчелотті та Алонсо номінували на найкращого тренера сезону.