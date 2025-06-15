Енріке: Клубний чемпіонат світу може стати еталонним турніром

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від виступів своєї команди на клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Слова іспанського фахівця наводить пресслужба паризького клубу.

"Ми готуємося до виступу на клубному чемпіонаті світу, тому я думаю, що гравці задоволені. Гравці задоволені тим, чого ми досягли. Тепер нам потрібно продовжувати рухатися вперед, прогресувати, але мені подобається те, що я бачу на тренуваннях.

Ми розпочинаємо цей турнір матчем проти європейської команди, яку дуже добре знаємо, оскільки вже грали з нею в цьому сезоні на загальній стадії Ліги чемпіонів. Це буде складний матч, тому що у них дуже високий рівень. Це новий турнір, який, я думаю, має велике майбутнє і може стати еталонним. Ми хочемо виграти свої матчі і вийти до фіналу", – заявив тренер.