Енріке: Якщо я зможу більше не виступати на пресконференціях, а ви заберете 50% моєї зарплати – я підпишу цей контракт
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував, на що готовий піти, щоб не брати участь у післяматчевих конференціях.
Його слова передає RMC Sport.
"Я добре проводжу з вами час. Я ніколи не переривав прес-конференцію. Я люблю говорити, кажу те, що маю сказати.
Але у мене з'явилася спонтанна думка: якщо ви скажете мені підписати документ, що я можу більше не виступати на пресконференціях, а ви заберете 50% моєї зарплати, я підпишу його.
Коли ви підписуєте контракт з клубом, ви зобов'язані спілкуватися. Якщо я зможу уникнути цього, я уникатиму цього, особливо післяматчевих інтерв’ю", – сказав Енріке.
Наразі ПСЖ за 5 стартових турів у чемпіонаті Франції набрало 13 з 15 можливих очок та посідає першу сходинку у турнірній таблиці.
Нагадаємо, нещодавно Енріке прокоментував перемогу над Жироною Віктора Циганкова (1:0) у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів та заявив, що в іспанського клубу хороші шанси на вихід у плейоф турніру.