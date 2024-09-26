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Енріке: Якщо я зможу більше не виступати на пресконференціях, а ви заберете 50% моєї зарплати – я підпишу цей контракт

Володимир Кук — 26 вересня, 20:39
Енріке: Якщо я зможу більше не виступати на пресконференціях, а ви заберете 50% моєї зарплати – я підпишу цей контракт
Луїс Енріке
UEFA

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував, на що готовий піти, щоб не брати участь у післяматчевих конференціях.

Його слова передає RMC Sport.

"Я добре проводжу з вами час. Я ніколи не переривав прес-конференцію. Я люблю говорити, кажу те, що маю сказати.

Але у мене з'явилася спонтанна думка: якщо ви скажете мені підписати документ, що я можу більше не виступати на пресконференціях, а ви заберете 50% моєї зарплати, я підпишу його.

Коли ви підписуєте контракт з клубом, ви зобов'язані спілкуватися. Якщо я зможу уникнути цього, я уникатиму цього, особливо післяматчевих інтерв’ю", сказав Енріке.

Наразі ПСЖ за 5 стартових турів у чемпіонаті Франції набрало 13 з 15 можливих очок та посідає першу сходинку у турнірній таблиці.

Нагадаємо, нещодавно Енріке прокоментував перемогу над Жироною Віктора Циганкова (1:0) у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів та заявив, що в іспанського клубу хороші шанси на вихід у плейоф турніру.

ПСЖ Луїс Енріке

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