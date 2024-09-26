Енріке: Якщо я зможу більше не виступати на пресконференціях, а ви заберете 50% моєї зарплати – я підпишу цей контракт

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував, на що готовий піти, щоб не брати участь у післяматчевих конференціях.

Його слова передає RMC Sport.

"Я добре проводжу з вами час. Я ніколи не переривав прес-конференцію. Я люблю говорити, кажу те, що маю сказати.

Але у мене з'явилася спонтанна думка: якщо ви скажете мені підписати документ, що я можу більше не виступати на пресконференціях, а ви заберете 50% моєї зарплати, я підпишу його.

Коли ви підписуєте контракт з клубом, ви зобов'язані спілкуватися. Якщо я зможу уникнути цього, я уникатиму цього, особливо післяматчевих інтерв’ю", – сказав Енріке.