Рома зацікавлена у послугах наставника Аякса
Артем Довбик
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Італійська Рома додала до свого шорт-листа чергового кандидата, який може очолити команду влітку.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Новим наставником Артема Довбика у стані "вовків" може стати головний тренер Аякса Франческо Фаріолі. У послугах 35-річного італійця зацікавлений спортивний директор Роми Флоран Гісольфі, який працював із фахівцем у Ніцці.
Зазначимо, що чинний контракт Фаріолі з амстердамським колективом розраховано до літа 2027 року.
Поточний тренер Роми Клаудіо Раньєрі точно залишить клуб влітку, оскільки взагалі не планував повертатись до футболу, а очолив римлян лише з глибокої поваги на тлі звільнення Де Россі.
Раніше повідомлялось, що Рома розпочала переговори зі своїм голкіпером щодо нового контракту.