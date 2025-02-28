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Рома зацікавлена у послугах наставника Аякса

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 14:23
Рома зацікавлена у послугах наставника Аякса
Артем Довбик
Getty Images

Італійська Рома додала до свого шорт-листа чергового кандидата, який може очолити команду влітку.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Новим наставником Артема Довбика у стані "вовків" може стати головний тренер Аякса Франческо Фаріолі. У послугах 35-річного італійця зацікавлений спортивний директор Роми Флоран Гісольфі, який працював із фахівцем у Ніцці.

Зазначимо, що чинний контракт Фаріолі з амстердамським колективом розраховано до літа 2027 року.

Поточний тренер Роми Клаудіо Раньєрі точно залишить клуб влітку, оскільки взагалі не планував повертатись до футболу, а очолив римлян лише з глибокої поваги на тлі звільнення Де Россі.

Раніше повідомлялось, що Рома розпочала переговори зі своїм голкіпером щодо нового контракту.

Аякс Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик Франческо Фаріолі

Франческо Фаріолі

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