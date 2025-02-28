Рома зацікавлена у послугах наставника Аякса

Італійська Рома додала до свого шорт-листа чергового кандидата, який може очолити команду влітку.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Новим наставником Артема Довбика у стані "вовків" може стати головний тренер Аякса Франческо Фаріолі. У послугах 35-річного італійця зацікавлений спортивний директор Роми Флоран Гісольфі, який працював із фахівцем у Ніцці.

Francesco #Farioli is among the candidates for #ASRoma’s coach role from July 2025. The technical director Florent #Ghisolfi loves him since OGC Nice’s Times. Farioli’s contract with #Ajax expires in 2027. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 27, 2025

Зазначимо, що чинний контракт Фаріолі з амстердамським колективом розраховано до літа 2027 року.

Поточний тренер Роми Клаудіо Раньєрі точно залишить клуб влітку, оскільки взагалі не планував повертатись до футболу, а очолив римлян лише з глибокої поваги на тлі звільнення Де Россі.

Раніше повідомлялось, що Рома розпочала переговори зі своїм голкіпером щодо нового контракту.