Немає для нас виправдань, все заслужено: тренер Полтави – про поразку від Полісся у 8-му турі УПЛ

Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко прокоментував поразку від Полісся (0:4), підкресливши помилки команди, низьку концентрацію та плани на підвищення рівня гравців.

Наставник дав коментар УПЛ ТБ.

"На жаль, я не впізнав… Не те що не впізнав – не очікував, що ми вийдемо настільки неготовими або несконцентрованими. Що таке концентрація? Це рівень твій. Якщо ти футболіст високого рівня – ти з перших хвилин виходиш і намагаєшся робити мінімум помилок. Всі 3 голи ми собі забили самі. 1-й – помилка воротаря, 2-й – забили в свої ворота, 3-й – Бужин у простій ситуації заробив пенальті. Звичайно, за рахунку 0:3 шансів у нас практично не було. Полісся було сильнішим, ніж ми, вони переважають наших гравців у рівні".

Тимченко також підкреслив, що команда допустила надто багато вільного простору для суперника і погано провела перший тайм, хоча в другому таймі була активнішою.

"Полісся – гарна команда, але дуже багато ми їм дозволили, а самі зіграли дуже погано. Мені не сподобався, як і всім нашим уболівальникам, 1-й тайм. В 2-му таймі не зупинилися – за це можу подякувати команді. Але і пропустили теж по нашій помилці. Перший удар у площину. Про що можна говорити? Ми дивилися суперників. Рух у кубковому матчі обіграв Полісся, забив 3 м’ячі, створив їм багато проблем. Щоб таку команду обігрувати, треба швидко мислити, не давати їм простору, якомога менше помилятися. А ми і помилялися, і простір давали, і мислили дуже повільно. Наскільки ти даєш супернику зіграти – настільки він і грає. Немає для нас виправдань, поразка заслужена. Подивимося, які ми зробимо висновки".

Наприкінці Тимченко розповів про плани на міжнародну паузу та подальший розвиток команди.

"Може під час міжнародної паузи вже повернуться травмовані гравці. Нам потрібно підвищувати наш рівень. Як ми це будемо робити? Ми завжди були за еволюцію, а не революцію. Ми хотіли, щоб люди прогресували. Не хочу вірити, що ми вперлися в стелю. Подивимося, які будуть зміни. Якщо не будемо прогресувати – треба буде щось далі робити", – сказав помічник голового тренера Полтави.

Після цього туру Полтава опустилася на 15 місце, пропустивши вперед львівський Рух. В активі полтавчан – 1 перемога, 1 нічия та 6 поразок.