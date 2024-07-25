Давайте пам’ятати, завдяки кому ми тут: сильні слова Ашура до гравців Полісся

До історичного дебюту Полісся в єврокубках залишаються лічені години. Сьогодні житомирці зіграють у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти словенської Любляни.

Дуже інтригує те, який ігровий малюнок покажуть "вовки" під керівництвом нового головного тренера Імада Ашура. Цьому молодому фахівцю лише 36 років, і раніше він не тренував жодну дорослу команду — тільки молодіжні колективи Чорноморця, Дніпра-1, а також юнацькі збірні України різних вікових категорій.

Якщо відповідь на питання про здібності Ашура-тактика можна буде дати тільки після перших матчів, то от щодо його ментальних якостей висновок можна зробити вже зараз. На заключному тренуванні Імад зміг віднайти потрібні слова, від яких йдуть мурашки по шкірі.

"Ніхто нам завтра не дасть час на те, щоб ми ще підготувались. Ніхто нам завтра не дасть час скиглити. Ніхто не дасть нам час сперечатись, нервувати, зупинятись тощо. Давайте сьогодні ми використаємо це заключне тренування максимально ефективно. Давайте ми будемо пам’ятати, завдяки кому ми тут, хто вкладає в наш контекст свою любов. Не забуваємо і хто захищає нашу країну, кого ми представляємо. Дуже вам дякую за цей етап. Завтра подивимось, хто ми є", — сказав Ашур.

Так, сьогодні ми побачимо, чи відповідає Полісся клубному слогану "Сила в зграї", і чи здатен Імад Ашур стати ватажком цієї зграї.