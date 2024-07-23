Олімпія Любляна — Полісся: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій

25 липня житомирське Полісся зіграє проти словенської Олімпії в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Матч відбудеться на стадіоні "Стожице" у словенській Любляні. Початок — о 20:00 за київським часом.

Олімпія Любляна

"Дракони" в минулому сезоні не змогли захистити чемпіонський титул та стали лише бронзовими призерами чемпіонату Словненії, пропустивши вперед Целє та Марибор. Через це Олімпія розпочинає єврокубковий вояж з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Для Олімпії це буде перший в історії офіційний поєдинок проти українських клубів. Найдалі в єврокубках команда з Любляни діставалася в сезоні 2018/19, коли дійшла до стадії плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Цікаво, що Полісся цього літа орендувало в Олімпії 21-річного боснійського нападника Адмiра Брiстiча. Тож він матиме мотивацію продемонструвати свої найкращі якості клубу, в якому на контракті. Звісно, якщо отримає ігровий час.

Полісся

Житомирські "вовки" вперше в історії пробилися до єврокубків, завершивши дебютний сезон у Прем'єр-лізі на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Після сезону команду очолив український тренер ліванського походження Імад Ашур, для якого це буде дебютний матч біля керма житомирян.

Влітку Полісся підписало 13 гравців, які поїхали з командою на підготовчий збір до Польщі. Ще один літній новачок Данило Безкорований отримав травму та вибув на пів року, через що, імовірно, повернеться до матчів вже навесні.

Через дискваліфікацію Поліссю не зможе допомогти Руслан Бабенко, який заробив червону картку ще минулого сезону, граючи за Дніпро-1 у Лізі конференцій. Крім того, також через стару дискваліфікацію не зіграє Богдан Кушніренко.

Де дивитися

Дивитись матч Олімпія Любляна — Полісся онлайн в Україні можна буде на медіасервісі MEGOGO.

Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Олімпії — 1,87;

Нічия — 3,45;

Перемога Полісся — 4,10.

Орієнтовні склади

Олімпія: Відовшек — Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Сілва, Доффо, Агба, Лукас, Бултам, Брест, Коїч.

Полісся: Кудрик — Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Тейлор, Таллес, Танковський, Мустафаєв, Назаренко, Луїфер, Гуцуляк.

Прогноз Чемпіона

2:1 — перемога Полісся.