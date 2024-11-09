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Тренер Оболоні: Наразі нам дуже важко даються голи

Микола Дендак — 9 листопада 2024, 22:35
Тренер Оболоні: Наразі нам дуже важко даються голи
Сергій Шищенко
ФК Оболонь

Головний тренер київської Оболоні Сергій Шищенко розповів, що його команді важко даються голи, проте їм вистачило й одного удару, щоб перемогти ЛНЗ в 13 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у коментарі для Sport.ua.

"Черкасці дуже активно розпочали. В перші хвилин п'ятнадцять їхня ігрова перевага сумнівів не викликала. Гравці ЛНЗ краще переміщалися, більше володіли м'ячем. Але якихось дивідендів це їм не принесло.
За створеними небезпечними моментами ми ЛНЗ переважали й на свій гол заслужили. Був він не випадковий, а трудовий. Mогли забити ще, але на висоті був кіпер суперників. Нам наразі дуже важко даються голи, проте цього навіть одного влучного удару вистачило для перемоги", – сказав наставник.

Після цієї перемоги "пивовари" продовжують посідати 15 місце, набравши дев'ять очок. Проте тепер команда наздогнала за очками Лівий берег.

ЛНЗ Черкаси Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Сергій Шищенко

Сергій Шищенко

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