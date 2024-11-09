Тренер Оболоні: Наразі нам дуже важко даються голи

Головний тренер київської Оболоні Сергій Шищенко розповів, що його команді важко даються голи, проте їм вистачило й одного удару, щоб перемогти ЛНЗ в 13 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у коментарі для Sport.ua.

"Черкасці дуже активно розпочали. В перші хвилин п'ятнадцять їхня ігрова перевага сумнівів не викликала. Гравці ЛНЗ краще переміщалися, більше володіли м'ячем. Але якихось дивідендів це їм не принесло.

За створеними небезпечними моментами ми ЛНЗ переважали й на свій гол заслужили. Був він не випадковий, а трудовий. Mогли забити ще, але на висоті був кіпер суперників. Нам наразі дуже важко даються голи, проте цього навіть одного влучного удару вистачило для перемоги", – сказав наставник.

Після цієї перемоги "пивовари" продовжують посідати 15 місце, набравши дев'ять очок. Проте тепер команда наздогнала за очками Лівий берег.