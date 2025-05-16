Тренер Ноттінгема: Авонійї? Ми стурбовані, але налаштовані позитивно
Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту розповів про стан нігерійського нападника команди Тайво Авонійї після операції.
Португальського фахівця цитує The Independent.
"Операція пройшла добре, слава Богу. Зараз він перебуває під наглядом. Він відновлюється. Нам ще належить дочекатися дозволу лікарів на відвідування. Його сім'я там.
Ми стурбовані, але налаштовані позитивно. Це було дуже важко для нас і для всіх. Ми знаємо, що з ним буде все гаразд, йому просто потрібен час", – заявив Нуну.
Нагадаємо, Авонійї отримав важку травму живота, врізавшись у штангу в матчі 36 туру АПЛ проти Лестера. Він переніс операцію, проте лікарі ухвалили рішення ввести Тайво у штучну кому. У сезоні-2024/25 форвард зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити лише два голи.