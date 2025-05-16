Тренер Ноттінгема: Авонійї? Ми стурбовані, але налаштовані позитивно

Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту розповів про стан нігерійського нападника команди Тайво Авонійї після операції.

Португальського фахівця цитує The Independent.

"Операція пройшла добре, слава Богу. Зараз він перебуває під наглядом. Він відновлюється. Нам ще належить дочекатися дозволу лікарів на відвідування. Його сім'я там.

Ми стурбовані, але налаштовані позитивно. Це було дуже важко для нас і для всіх. Ми знаємо, що з ним буде все гаразд, йому просто потрібен час", – заявив Нуну.