Нагельсманн — про Гаверца: Він має потенціал стати гравцем світового класу на багатьох позиціях

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився думками щодо Кая Гаверца після перемоги над Угорщиною в першому турі Ліги націй 5:0, у якому німецький нападник відзначився голом.

Його слова передає журналіст Керрі Гау.

"За останні два роки Кай зробив великий крок вперед. Він має потенціал стати гравцем світового класу на багатьох позиціях.

Він неймовірно багато бігає і став дуже розумним. Іноді йому не вистачає трохи удачі, коли справа доходить до завершення.Йому добре йде посада одного з капітанів. Він розумна, дуже рефлексивна, дуже скромна людина.

Я сподіваюся, що він продовжить вірити в себе", – сказав Нагельсманн