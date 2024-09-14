Тен Гаг – про Угарте: Він нам чудово підійде

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про Угарте та заявив, що він чудово підійде під гру клубу.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Угарте майже не тренувався з командою, загалом було два тренування, одне перед перервою на збірні, і вчора перед грою. Ми були щасливі, що змогли заграти його сьогодні і показати, що він може дати нашій команді. Він нам чудово підійде", – сказав Тен Гаг.

🔴🇺🇾 Erik ten Hag: “Ugarte didn't work with the team, it was two sessions, one before the break and yesterday”.



“We were happy we could bring him today and show what he could deliver to our team”.



“He will be great fit for us”. 👀 pic.twitter.com/9OVmK3Bk8M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2024

Нагадаємо, що нещодавно МЮ підписав опорного півзахисника ПСЖ Угарте. Контракт 23-річного футболіста розрахований до 30 червня 2029 року з опцією продовження ще на рік.

Зазначимо, що сьогодні, 14 вересня, Манчестер Юнайтед здобув виїзну перемогу над Саутгемптоном (3:0) у матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Дебютним голом у складі "червоних дияволів" відзначився Маттейс Де Лігт. Уругвайський опорник провів на полі 20 хв, але результативними діями не відзначився.