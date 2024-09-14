Манчестер Юнайтед з дебютним голом Де Лігта розгромив Саутгемптон у 4 турі АПЛ

Сьогодні, 14 вересня, відбулися матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зокрема, Манчестер Юнайтед здобув виїзну перемогу над Саутгемптоном (3:0). Дебютним голом у складі "червоних дияволів" відзначився Маттейс Де Лігт.

Чемпіонат Англії — АПЛ

4 тур, 14 вересня

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 35 Де Лігт, 0:2 - 41 Рашфорд, 0:3 - 90+6 Гарначо

Сьогодні відбудеться ще сім матчів:

17:00. Брайтон — Іпсвіч

17:00. Крістал Пелас — Лестер

17:00. Ліверпуль — Ноттінгем

17:00. Манчестер Сіті — Брентфорд

17:00. Фулгем — Вест Гем

19:30. Астон Вілла — Евертон

22:00. Борнмут — Челсі

Нагадаємо, у попередньому турі АПЛ Тоттенгем на виїзді мінімально програв Ньюкаслу, Челсі у домашньому матчі втратив очки проти Крістал Пелас, а Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед.