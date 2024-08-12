Наставник Металіста 1925 — про матч з Полтавою: Важко дивитися на це з боку тренера

Виконувач обов’язків головного тренера Металіста 1925 Сергій Карпенко зізнався, що йому було важко спостерігати за кубковим матчем проти Полтави, в якому його команда перемогла з рахунком 5:3.

Слова наставника наводить офіційний сайт клубу.

"Емоцій після такої гри залишилось дуже мало. Думаю, вболівальникам гра сподобалась, побачили багато голів, а з боку тренера — важко дивитися на це. Ми не повинні припускатися таких помилок і за рахунку 3:1 віддавати ініціативу супернику, а потім викарабкуватися і забивати ці голи вже у доданий час.

Загалом, за грою, команда суперника бойовита, наші хлопці також провели хороший матч та моментами показали те, що ми прагнемо від них бачити. Ще десь нам не вистачає фізічних кондицій і у певний момент ми підсідаємо, будемо усувати цей момент. У кінцівці гри — молодці, багато створили і могли ще забивати. За це я їм вдячний", — сказав Карпенко.