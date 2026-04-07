Збірну Італії може очолити зірковий закордонний тренер

Олег Дідух — 7 квітня 2026, 14:58
Збірну Італії може очолити зірковий закордонний тренер
Жузеп Гвардіола
Новим головним тренером збірної Італії може стати Жузеп Гвардіола.

Про це повідомляє OneFootball.

Кандидатура Гвардіоли є пріоритетною для італійців, саме тому вони не поспішають вступати у переговори з Антоніо Конте, який напередодні уже висловив готовність знову очолити "Скуадру адзурру".

Сам іспанський фахівець раніше неодноразово висловлював своє бажання попрацювати на рівні збірних. Проте перепоною на шляху до його призначення може стати контракт із Манчестер Сіті, який діє до літа 2027 року. Зазначимо, що Гвардіола в якості гравця в 2001 – 2003 роках виступав у Італії за Брешію та Рому.

Нагадаємо, посада головного тренера збірної Італії стала вакантною після того, як у відставку подав Дженнаро Гаттузо.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Збірна Італії з футболу

Жузеп Гвардіола

