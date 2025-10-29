Українська правда
Пономарьов: Рух показує досить якісний футбол

Олег Дідух — 29 жовтня 2025, 18:11
Пономарьов: Рух показує досить якісний футбол
Віталій Пономарьов
ФК ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над своїм колишнім клубом, Рухом, у Кубку України.

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"В кубковому матчі не можна допускати помилок. Якщо в чемпіонаті можна виправити ситуацію, то в Кубку ти її не виправиш. Тому потрібно було грати максимально раціонально, максимально надійно. Рух – непогана команда, ми в останніх матчах бачили, що вони досить якісний футбол показують. Тому була складна гра, як ми й очікували. Дуже добре, що ми перемогли та пройшли далі.

Я не вважаю, що потрібно якомусь турніру віддавати перевагу. Якщо ми хочемо грати, і якби вийшло потрапити в єврокубки, грати довелося б через два дні на третій, ми повинні бути готові до цього", – заявив Пономарьов.

Нагадаємо, в середу, 29 жовтня, ЛНЗ обіграв Рух із рахунком 1:0 і вийшов у чвертьфінал Кубку України.

ЛНЗ

