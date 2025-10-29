Пономарьов: Рух показує досить якісний футбол

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над своїм колишнім клубом, Рухом, у Кубку України.

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"В кубковому матчі не можна допускати помилок. Якщо в чемпіонаті можна виправити ситуацію, то в Кубку ти її не виправиш. Тому потрібно було грати максимально раціонально, максимально надійно. Рух – непогана команда, ми в останніх матчах бачили, що вони досить якісний футбол показують. Тому була складна гра, як ми й очікували. Дуже добре, що ми перемогли та пройшли далі.

Я не вважаю, що потрібно якомусь турніру віддавати перевагу. Якщо ми хочемо грати, і якби вийшло потрапити в єврокубки, грати довелося б через два дні на третій, ми повинні бути готові до цього", – заявив Пономарьов.