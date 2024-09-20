Ключовий гравець Ліверпуля може пропустити матч проти Борнмута Забарного
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот повідомив про травму воротаря команди Алліссона Бекера.
Його слова передає Goal.com.
"Аліссон усе ще сумнівається, чи зможе він сьогодні тренуватися, тому давайте почекаємо і подивимось. Якщо він не зможе, то він, ймовірно, і не буде грати, тому нам доведеться почекати і подивитися.
У нього є невелика проблема з одним із його м’язів, і ми не знаємо, чи він зможе відновитись до завтрашньої гри чи ні. Він отримав це пошкодження не у грі з Міланом, це трапилось ще раніше. Але після матчу з Міланом він відчував це все більше.
Тепер ми повинні почекати і подивитися, чи готовий він стати на ворота завтра, або нам доведеться почекати ще кілька додаткових днів", – сказав Слот.
Зазначимо, що "скаузери"зіграють проти Борнмута Іллі Забарного у матчі 5 туру Англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у суботу, 21 вересня, в Ліверпулі на стадіоні "Енфілд". Початок – о 17:00 за київським часом.