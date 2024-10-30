Тренер Ліверпуля назвав причини невдач К’єзи в Англії

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів про те, чому зірковий новачок команди Федеріко К’єза досі не може закріпитися у складі "Червоних".

46-річного нідерландського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Важко сказати, коли Федеріко К’єза повернеться. У нього поки що багато злетів і падінь. Деколи він тренується з нами, а потім знову випадає через травму", – заявив Слот.

Італійський вінгер перейшов у Ліверпуль з Ювентуса минулого літа за 12 мільйонів євро, проте на даний момент відзначився всього одним асистом у трьох матчах в усіх турнірах і сумарно провів на полі лише 78 хвилин.

Раніше повідомлялося про те, що взимку К’єза може повернутись в Серію А, в його послугах зацікавлені Мілан і Наполі.