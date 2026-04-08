Слот: Ліверпуль завжди всім підніматися у важкі моменти

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився очікуваннями від протистояння з ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Слова тренера наводить пресслужба чемпіонів Англії.

"Я думаю, що в обох командах є дуже хороші гравці, й вони змогли довести минулого сезону, чому вони зійшлися одна проти одної. Велика різниця між цими командами в тому, що ПСЖ зберіг усіх гравців у себе… Чи дасть перемога у протистоянні поштовх для виграшу трофею Ліги чемпіонів, як ПСЖ минулого року? Ну, я не думаю так далеко вперед. Особливо, якщо ви граєте проти ПСЖ. Вони – чемпіони Європи цілком заслужено, і в цьому сезоні зберегли головних гравців команди. Як доводить футбол, зазвичай чим довше команди грають разом, тим кращими стають, якщо це взагалі можливо, тому що вони вражали минулого сезону.

Який вихід з поганої форми команди? Я думаю, що відповідь є в історії Ліверпуля. Цей клуб завжди показував, що у важкі моменти вони знову піднімаються. Тепер ми повинні знову продемонструвати цей менталітет – просто продовжувати повертатися після розчарувань. Цей клуб також багато разів показував, що ми можемо робити особливі речі у складних обставинах. Особливо, якщо ми зможемо зіграти на Енфілді так, як бачили минулого сезону й стільки разів до цього. Ми здатні конкурувати з найкращими командами Європи", – заявив Слот.