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Думками він вже там: тренер Лечче підтвердив трансфер захисника до Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 1 лютого 2025, 09:15
Тренер Лечче підтвердив трансфер Патріка Доргу
Патрік Доргу
Getty images

Головний тренер Лечче Марко Джампаоло підтвердив трансфер захисника команди Патріка Доргу до Манчестер Юнайтед.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Це правда, у суботу Патрік вилетить до Манчестера. Він фантастичний гравець та чудовий хлопець, який повністю віддавався за Лечче.

Він не грав проти Парми через те, що думками він міг бути вже там, на "Олд Траффорд", – розповів Джампаоло.

У сезоні-2024/25 Доргу зіграв 23 матчі у складі Лечче, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Портал Tranfermarkt оцінює 20-річного футболіста у 20 мільйонів євро.

Зазначимо, що матч проти Парми завершився для "вовків" поразкою.

Раніше стала відома сума трансферу Доргу до Манчестер Юнайтед.

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Манчестер Юнайтед

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