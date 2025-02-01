Думками він вже там: тренер Лечче підтвердив трансфер захисника до Манчестер Юнайтед

Головний тренер Лечче Марко Джампаоло підтвердив трансфер захисника команди Патріка Доргу до Манчестер Юнайтед.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Це правда, у суботу Патрік вилетить до Манчестера. Він фантастичний гравець та чудовий хлопець, який повністю віддавався за Лечче.

Він не грав проти Парми через те, що думками він міг бути вже там, на "Олд Траффорд", – розповів Джампаоло.