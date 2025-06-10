Лечче звільнив головного тренера

Марко Джампаоло звільнений з посади головного тренера Лечче.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

57-річний фахівець очолював Лечче з листопада минулого року. Під його керівництвом команда зуміла уникнути вильоту з Серії А у поточному сезоні, завершивши чемпіонат на останньому рятівному, 17 місці.

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, на заміну Джампаоло Лечче розглядає кандидатури трьох тренерів: Паоло Ванолі, Еусебіо Ді Франческо і Альберто Джилардіно.

Окрім Лечче, Джампаоло в своїй тренерській кар’єрі працював із Асколі, Кальярі, Сієною, Катаньєю, Чезеною, Брешією, Кремонезе, Емполі, Сампдорією, Міланом і Торіно.

Раніше повідомлялося про те, що Клаудіо Раньєрі відмовився очолити збірну Італії.