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Лечче звільнив головного тренера

Олег Дідух — 10 червня 2025, 16:09
Лечче звільнив головного тренера
Марко Джампаоло
ФК Лечче

Марко Джампаоло звільнений з посади головного тренера Лечче.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

57-річний фахівець очолював Лечче з листопада минулого року. Під його керівництвом команда зуміла уникнути вильоту з Серії А у поточному сезоні, завершивши чемпіонат на останньому рятівному, 17 місці.

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, на заміну Джампаоло Лечче розглядає кандидатури трьох тренерів: Паоло Ванолі, Еусебіо Ді Франческо і Альберто Джилардіно.

Окрім Лечче, Джампаоло в своїй тренерській кар’єрі працював із Асколі, Кальярі, Сієною, Катаньєю, Чезеною, Брешією, Кремонезе, Емполі, Сампдорією, Міланом і Торіно.

Раніше повідомлялося про те, що Клаудіо Раньєрі відмовився очолити збірну Італії.

Джампаоло Лечче

Лечче

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