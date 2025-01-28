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Манчестер Юнайтед виділить 37 млн євро на трансфер захисника Лечче

Олександр Булава — 28 січня 2025, 10:20
Манчестер Юнайтед виділить 37 млн євро на трансфер захисника Лечче
Патрік Доргу
IMAGO

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над трансфером лівого захисника Лечче Патріка Доргу, який є трансферною ціллю манкуніанців.

Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" зроблять італійцям покращену пропозицію. Цього разу МЮ підвищить пропозицію за 20-річного данця до 36-37 млн євро. При цьому гравець вже узгодив умови 5-річного контракту з англійським клубом.

Наразі переговори тривають, і Лечче близький до продажу оборонця.

Патрік Доргу виступає за Лечче останні півтора сезони. У цій кампанії футболіст, який може зіграти на обох флангах, взяв участь у 23 матчах, у яких відзначився трьома голами та одним асистом.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Фулгемом у матчі 23 туру АПЛ.

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