Екстренер Мілана повернувся до роботи після 2-річної перерви

Новим головним тренером Лечче став Марко Джампаоло.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

На посаді головного тренера Лечче 57-річний фахівець замінив Луку Готті, якого звільнили у суботу, 9 листопада.

Таким чином, Джампаоло повертається до роботи після 2-річної перерви. Попереднім клубом фахівця була Сампдорія, яку він очолював з січня по жовтень 2022 року.

Також у своїй тренерській біографії Джампаоло працював з Асколі, Кальярі, Сієною, Катаньєю, Чезеною, Брешією, Кремонезе, Емполі, Міланом та Торіно.

На даний момент Лечче йде в зоні вильоту Серії А: 18 місце з 9 очками у 12 матчах. У 12 турі чемпіонату Італії команда вдома зіграла внічию 1:1 з Емполі, саме цей матч став останнім на посаді головного тренера для Луки Готті.