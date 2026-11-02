Фернандес: Хеттрик Костенка – це заслуга всієї команди

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес оцінив перемогу над Кудрівкою (5:0) у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Протягом гри ми поступово набирали обертів. Можливо, через втому футболісти не почали матч так, як мені б цього хотілося. У другому таймі ми це все підкоригували. У першій половині зустрічі у нас також було чимало хороших моментів, ми добиралися до їхнього штрафного майданчика. У перерві ми акцентували на тих моментах, які треба продовжувати виконувати так само і моменти, де треба було додати. Особливо щодо агресії та вертикальності гри, коли ми контролювали м'яч. Впродовж 90 хвилин ми дуже добре працювали в пресингу, ми використовували зони, які звільнялися. Якщо команда буде показувати таку гру, яку демонструвала у другому таймі, то це завжди буде викликати задоволення", – сказав він.

Також іспанський фахівець відреагував на хеттрик Яна Костенка, зазначивши, що це заслуга всієї команди.

"Звісно, варто відзначити, що Ян Костенко забив три голи. Також треба додати, що у попередньому матчі він взяв участь у двох голах. Це все завдяки його наполегливій праці. Звичайно, що нам його бракувало протягом двох місяців, коли він не мав можливості зіграти за команду. Адже завжди бракує тих футболістів, які є найкращими у команді. Якщо ми подивимось назад і пригадаємо, яким був Ян рік тому і як він змінився за цей час, якої впевненості він здобув. Я бажаю йому всього найкращого. Зрозуміло, що сьогодні про нього будуть говорити у всіх засобах масової інформації, але також варто відзначити, що це заслуга всієї команди", – підсумував Фернандес.

Завдяки цій перемозі Карпати набрали 19 очок та закріпились на п'ятому місці в турнірній таблиці.

Напередодні свою результативність у матчі з Кудрівкою прокоментував Ян Костенко.