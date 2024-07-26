Тренер Шахтаря: На нас чекає багато приємних подій та великих можливостей
Тренер із фізпідготовки донецького Шахтаря Ярно Де Влісхауер вважає, що команда показує відмінні результати під час передсезонної підготовки.
Про це бельгійський фахівець розповів у інтерв'ю пресслужбі "гірників".
"Як проходять тренувальні збори? Чудово! Я й не міг сподіватися на краще. Маємо відмінні результати. Команда є щасливою, добре показує себе на тренуваннях. Ми добре проводимо час і наполегливо працюємо. Вважаю, на нас чекає багато приємних подій та великих можливостей у новому сезоні, судячи з останнього тижня зборів.
Цілі цього сезону? Добре виступити в Лізі чемпіонів. Це чудовий момент для всіх насолодитися грою та показати себе. Також повторити торішній успіх – завоювати чемпіонство. Демонструвати гарний футбол та успішно виступати впродовж усього сезону", — розповів Де Влісхауер.
Сьогодні, 26 липня, команда проведе один із двох запланованих спарингів проти загребського Динамо. Початок — о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Шахтар мінімально програв англійському Іпсвічу в контрольному матчі.