Сімоне Індзагі повторив унікальне досягнення в Серії А

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі повторив унікальне досягнення в італійській Серії А. Він став другим тренером у історії, який виграв 100 матчів у чемпіонаті Італії з двома різними клубами.

Про це повідомляє Opta Paolo.

100 & 108 - Simone #Inzaghi became only the second manager to win at least 100 games with two different teams in #SerieA (100 with Inter and 108 with Lazio), after Nils Liedholm (135 with Roma and 102 with AC Milan). Polyhedric.#TorinoInter pic.twitter.com/J8a79gNCPd — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 11, 2025

Вчора, 11 травня, Інтер у 36 турі Серії А обіграв Торіно 2:0. Для Індзагі ця перемога стала сотою на чолі Інтера у Серії А. Ще 108 він здобув на чолі Лаціо, з яким працював у 2016 – 2021 роках.

До цього здобути більше 100 перемог у Серії А з двома різними клубами зумів лише легендарний швед Нільс Лідхольм: 135 із Ромою та 102 із Міланом.

Індзагі очолює Інтер з 2021 року, у минулому сезоні привів клуб до ювілейного, 20-го чемпіонства у історії. Раніше повідомлялося про те, що тренер незабаром продовжить контракт із клубом.