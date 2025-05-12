Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сімоне Індзагі повторив унікальне досягнення в Серії А

Олег Дідух — 12 травня 2025, 14:50
Сімоне Індзагі повторив унікальне досягнення в Серії А
Сімоне Індзагі
Getty Images

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі повторив унікальне досягнення в італійській Серії А. Він став другим тренером у історії, який виграв 100 матчів у чемпіонаті Італії з двома різними клубами.

Про це повідомляє Opta Paolo.

Вчора, 11 травня, Інтер у 36 турі Серії А обіграв Торіно 2:0. Для Індзагі ця перемога стала сотою на чолі Інтера у Серії А. Ще 108 він здобув на чолі Лаціо, з яким працював у 2016 – 2021 роках.

До цього здобути більше 100 перемог у Серії А з двома різними клубами зумів лише легендарний швед Нільс Лідхольм: 135 із Ромою та 102 із Міланом.

Індзагі очолює Інтер з 2021 року, у минулому сезоні привів клуб до ювілейного, 20-го чемпіонства у історії. Раніше повідомлялося про те, що тренер незабаром продовжить контракт із клубом.

Чемпіонат Італії, Серія А Сімоне Індзагі Інтер Мілан

Сімоне Індзагі

Нагорода за фінал Ліги Чемпіонів: Інтер та Індзагі у кроці від продовження контракту
Хлопці заслужили на цей фінал, – Індзагі оцінив перемогу Інтера над Барселоною
Індзагі оцінив шанси Лаутаро зіграти в матчі-відповіді проти Барселони
Індзагі: Щоб перемогти Барселону, Інтеру треба позбавити Ямала м'яча, проте це неможливо
Індзагі та Чалханоглу отримали дискваліфікації за зв’язки з ультрас Інтера

Останні новини