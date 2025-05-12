Сімоне Індзагі повторив унікальне досягнення в Серії А
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі повторив унікальне досягнення в італійській Серії А. Він став другим тренером у історії, який виграв 100 матчів у чемпіонаті Італії з двома різними клубами.
Про це повідомляє Opta Paolo.
Вчора, 11 травня, Інтер у 36 турі Серії А обіграв Торіно 2:0. Для Індзагі ця перемога стала сотою на чолі Інтера у Серії А. Ще 108 він здобув на чолі Лаціо, з яким працював у 2016 – 2021 роках.
До цього здобути більше 100 перемог у Серії А з двома різними клубами зумів лише легендарний швед Нільс Лідхольм: 135 із Ромою та 102 із Міланом.
Індзагі очолює Інтер з 2021 року, у минулому сезоні привів клуб до ювілейного, 20-го чемпіонства у історії. Раніше повідомлялося про те, що тренер незабаром продовжить контракт із клубом.