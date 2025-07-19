Тренер Інтер Маямі не хоче, щоб Мессі та Альба грали у Матчі всіх зірок МЛС

Головний тренер Інтер Маямі Хв'єр Маскерано не в захваті від того, що його підопічні Ліонель Мессі та Жорді Альба зіграють у Матчі всіх зірок МЛС.

Слова 41-річного аргентинця наводить ESPN.

Мессі та Альба – два гравці Інтера, які були обрані для участі в МВЗ-2025, який проходитиме 23 липня в Остіні. До того ж, іспанський захисник візьме участь конкурсі вмінь за день до цього.

Маскерано радий за них, але він хотів би, щоб його гравці отримали більше відпочинку, особливо після виступу на Клубному чемпіонаті світу-2025, де Інтер дійшов до 1/8 фіналу.

"Їх викликали на цей матч. Я хотів би, щоб вони могли відпочити, але це не моє рішення. Я знаю, наскільки важливий Матч всіх зірок, і, наскільки мені відомо, немає ніякого рішення клубу, все йде як зазвичай. Команда страждала від багатьох м'язових травм протягом усього сезону. Інтенсивність ігор, які ми грали, особливо в останні півтора місяці, була дуже, дуже високою. Але очевидно, що ми також повинні знайти якесь пояснення, вдосконалюватися і намагатися уникати цього, тому що команда поступово стає гіршою через травми", – сказав Маскерано.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі видав рекордну для МЛС результативну серію, яка востаннє була у його кар'єрі у 2012 році.

Раніше стало відомо, що хавбек Атлетико Родріго Де Пауль приєднається до Мессі в Інтері Маямі.