Індзагі: Ми провели чудову гру проти Манчестер Сіті
Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував нічию з Манчестер Сіті (0:0) у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Його слова передає UEFA.
"Я сказав: "Молодці, хлопці", вони показали хорошу гру. Я попросив їх грати саме так, як вони грали. Ми всі знаємо, на що здатен "Манчестер Сіті", тому ми знали, що повинні докласти всіх зусиль, щоб провести чудову гру, і ми це зробили.
Ми також створили кілька дуже хороших моментів. Коли ми добре працюємо як команда, ми ускладнюємо завдання для всіх.
Я запитав Дарміана, чому він не забив, але він відповів, що чув Бареллу за спиною. Мене більше засмутило, що Мхітарян не забив. Я впав у відчай! Я думав, що він заб'є", – сказав Індзагі.
Наступний матч у ЛЧ Інтер проведе вдома, проти Црвени Звезди. Матч відбудеться 1 жовтня на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – о 22:00 за київським часом.