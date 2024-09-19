Індзагі: Ми провели чудову гру проти Манчестер Сіті

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував нічию з Манчестер Сіті (0:0) у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає UEFA.

"Я сказав: "Молодці, хлопці", вони показали хорошу гру. Я попросив їх грати саме так, як вони грали. Ми всі знаємо, на що здатен "Манчестер Сіті", тому ми знали, що повинні докласти всіх зусиль, щоб провести чудову гру, і ми це зробили.

Ми також створили кілька дуже хороших моментів. Коли ми добре працюємо як команда, ми ускладнюємо завдання для всіх.

Я запитав Дарміана, чому він не забив, але він відповів, що чув Бареллу за спиною. Мене більше засмутило, що Мхітарян не забив. Я впав у відчай! Я думав, що він заб'є", – сказав Індзагі.