Тренер Хуста розповів, чим завершилась історія з мобілізованим футболістом

Головний тренер Хуста Володимир Циткін повідомив, що мобілізований 25-річний гравець Микола Сираш зараз перебуває в навчальній частині.

Його слова передає Український футбол.

"Микола зараз перебуває в навчальній частині. Намагаємося йому якось допомогти. На нашу думку, один із лідерів Хусту має грати в футбол. Водночас розуміємо ситуацію в країні. Тобто далі буде, як вийде. Поки немає жодної конкретики.

Це наш гравець основного складу. Його забрали з вулиці й мобілізували. Микола зник для всіх на добу, ми не знали його місце перебування. Він після затримання зміг написати СМС з чужого телефону вже із Мукачевого. Адже його власний гаджет забрали і не віддавали добу. Це протизаконно – відбирати у людини її власність", — сказав наставник.

Раніше ми повідомляли про історію Сираша, якого забрали у Територіальний центр комплектування прям із вокзалу. Згодом клуб звернувся до Андрія Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації. В Українській асоціації футболу відреагували на затримання гравця та повідомили, що не будуть впливати на ТЦК.