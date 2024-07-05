Тренер Хуста: На цю секунду клуб у невизначеності

Головний тренер Хуста Володимир Циткін розповів, що наразі клуб перебуває у невизначеності, і до кінця тижня повинна з'явитися певна конкретика.

Його слова передає Український футбол.

"Як ви знаєте, президент Хуста вів перемовини про об'єднання з клубом Подоляни, які закінчилися нічим в силу різних обставин. З того часу Михайло Мадярчик шукає можливості залишити команду в Другій лізі. Команда хоче грати, але ми зараз відпустили всіх футболістів. Я вважаю, що чесно поступили щодо них. Зараз гравців переглядають інші клуби. Я залишаюсь з хлопцями на контакті на випадок, якщо хтось висловить бажання продовжити грати.

На цю секунду клуб у невизначеності. До кінця тижня з'явиться певна контретика. Я бачу два варіанти розвитку подій: якщо вдасться домовитись про фінансування та оренду стадіону – все буде гаразд. Якщо ми будемо заходити, то не для того, щоб напівдорозі знятися. Якщо команда не буде існувати, президент планує взяти перерву, щоб через рік грати під егідою ПФЛ в Другій лізі. Шансів небагато, але вони є", — сказав наставник.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що закарпатський клуб знявся з турніру через проблеми з ТЦК.

Раніше ми розповідали про історію футболіста Хуста Миколи Сираша, якого забрали у Територіальний центр комплектування з вокзалу. Згодом клуб звернувся до Андрія Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації. В Українській асоціації футболу відреагували на затримання гравця та повідомили, що не будуть впливати на ТЦК.