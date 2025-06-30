Клуби Європи мають кращих гравців, – тренер Фламенгу пояснив виліт від Баварії з КЧС-2025

Головний тренер Фламенгу Філіпе Луїс прокоментував поразку та виліт своєї команди з клубного чемпіонату світу 2025 року.

Слова 39-річного бразильця наводить ESPN.

В ніч на сьогодні, 30 червня, бразильський клуб програв Баварії з рахунком 2:4 на стадії 1/8 фіналу, що призвело до вильоту з турніру.

Після гри Луїс визнав, що європейські клуби володіють кращими гравцями, які роблять різницю на полі.

"Тиск, який вони чинять на тебе, величезний. Вони виходять на тебе з вісьмома, десятьма гравцями. Вони заслуговували на перемогу. Наш план спрацював, і ми змогли чинити тиск і створювати гольові моменти, але вони були кращими за нас. Ми грали проти еліти футболу. Ми грали проти футбольної еліти. Якби Вінісіус Жуніор не пішов до Реалу, у нас був би найкращий гравець у світі. Вони (південноамериканські гравці) хочуть бути в еліті, і це те, ким вони є. Якби ми виграли цей матч і турнір, це не змінило б реальності – це команди високої якості. У наших командах багато бразильських гравців, але вони (європейські команди) мають найкращих. У них кращі гравці, це факт", – сказав Філіпе Луїс.

У чвертьфіналі Баварія зустрінеться з ПСЖ, який у своєму поєдинку 1/8 фіналу розгромив Інтер Маямі (4:0). Ця гра відбудеться 5 липня.

Раніше стало відомо, що Філіпе Луїс розглядається як потенційна заміна Дієго Сімеоне в Атлетико.