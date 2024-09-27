Моурінью: Я завойовував трофеї в усіх клубах, окрім Тоттенгема

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью відповів на запитання про те, що наразі в грі турецького клубу не помітний "ефект Моурінью".

Його слова передає YouTube-канал "HaytersTV".

"Ефект Моуріньо – це трофеї, кубки. Неможливо виграти трофей у вересні. У вересні жоден трофей не розігрується. Як тут побачити ефект?

У всіх клубах, у яких я був, я завойовував трофеї. Крім Тоттенгема – я пішов за два дні до фіналу.

Але у всіх інших клубах "ефект Моуріньо" проявлявся у вигляді трофеїв. Вибачте, але у вересні нічого вигравати", – сказав Моруніью.