Моурінью розповів, коли зважиться очолити національну збірну

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью готовий очолити національну збірну, коли втомиться від роботи на клубному рівні.

Про це він розповів у інтерв'ю порталу HT Spor.

Португальський фахівець додав, що мав пропозиції очолити Англію.

"У минулому у мене були можливості тренувати національну збірну, але я завжди відмовлявся від них. Я двічі отримував пропозицію з Англії, але я її не прийняв. Це не та робота, яка зробить мене щасливим.

Один або два матчі на місяць, подорожі, щоб подивитися на гравців, очікування на турніри... У мене є багато сил, які я можу витрачати зараз. Можливо, коли я буду старим і втомленим, але не сьогодні", – сказав Моурінью.

Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Рому. Моурінью двічі вигравав Лігу чемпіонів, а також одного разу Кубок УЄФА, Лігу Європи, Лігу конференцій, тричі АПЛ, двічі чемпіонат Італії та одного разу чемпіонат Іспанії.