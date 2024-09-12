Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Моурінью розповів, коли зважиться очолити національну збірну

Станіслав Лисак — 12 вересня, 22:15
Моурінью розповів, коли зважиться очолити національну збірну
Getty Images

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью готовий очолити національну збірну, коли втомиться від роботи на клубному рівні.

Про це він розповів у інтерв'ю порталу HT Spor.

Португальський фахівець додав, що мав пропозиції очолити Англію.

"У минулому у мене були можливості тренувати національну збірну, але я завжди відмовлявся від них. Я двічі отримував пропозицію з Англії, але я її не прийняв. Це не та робота, яка зробить мене щасливим.
Один або два матчі на місяць, подорожі, щоб подивитися на гравців, очікування на турніри... У мене є багато сил, які я можу витрачати зараз. Можливо, коли я буду старим і втомленим, але не сьогодні", – сказав Моурінью.

Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Рому. Моурінью двічі вигравав Лігу чемпіонів, а також одного разу Кубок УЄФА, Лігу Європи, Лігу конференцій, тричі АПЛ, двічі чемпіонат Італії та одного разу чемпіонат Іспанії.

Фенербахче Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

Моурінью розповів, про який матч буде думати перед смертю
Моурінью: Антифутбол у деяких країнах називають розумним
Моурінью: Ми б ніколи не виграли Лігу чемпіонів
Фенербахче Моурінью хоче підписати півзахисника Барселони
Моурінью розкритикував штучний газон у матчі з Лугано

Останні новини