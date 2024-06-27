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Миколенко: Ще у першому таймі відчув біль у спині

— 27 червня, 20:21
Миколенко: Ще у першому таймі відчув біль у спині

Захисника Евертона та збірної України Віталій Миколенко не зміг продовжити гру третього туру Євро-2024 проти Бельгії (0:0) через біль.

Про це оборонець розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Я ще у першому таймі зробив ривок чи то потягнувся до мʼяча і відчув щось у спині. Я міг грати, але я не міг робити ривки. Тобто не міг робити гостроту в атаці, тому попросив заміну, щоб вийшов Зінченко і допоміг команді.

Я з 6 хвилини дивився на табло, тому що мені, чесно, було фізично дуже важко. Після другої травми було мені важкувато", — сказав Миколенко.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи Миколенко відновлювався від ушкодження, яке отримав на 25-й хвилині товариського матчу проти Молдови (4:0).

Україна після нічиєї з Бельгією вилетіла з Євро-2024.

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