Миколенко: Ще у першому таймі відчув біль у спині

Захисника Евертона та збірної України Віталій Миколенко не зміг продовжити гру третього туру Євро-2024 проти Бельгії (0:0) через біль.

Про це оборонець розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Я ще у першому таймі зробив ривок чи то потягнувся до мʼяча і відчув щось у спині. Я міг грати, але я не міг робити ривки. Тобто не міг робити гостроту в атаці, тому попросив заміну, щоб вийшов Зінченко і допоміг команді.

Я з 6 хвилини дивився на табло, тому що мені, чесно, було фізично дуже важко. Після другої травми було мені важкувато", — сказав Миколенко.