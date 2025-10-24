Нагорняк: Ми могли закрити гру ще в першому таймі

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк поділився враженнями від матчу 10 туру УПЛ проти Олександрії.

Слова тренера наводить УПЛ ТБ.

"Дуже важка гра. Я задоволений хлопцями, проявили характер у другому таймі, коли в нас, давайте відверто, майже нічого не виходило, не виходила контргра, дуже швидко втрачали м’ячі й через це ми відчували постійний тиск команди суперника.

Ми могли закрити гру ще в першому таймі, в нас стільки передумов було для взяття воріт, не йшов десь останній і передостанній пас. Але ми стільки настраждалися, що, думаю, ця перемога – як подарунок для хлопців за те натхнення, з яким вони працювали", – заявив Нагорняк.