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Бабич — про перемогу проти Інгульця: Дуже приємно вигравати на останніх хвилинах матчу

Володимир Кук — 14 вересня, 16:10
Бабич — про перемогу проти Інгульця: Дуже приємно вигравати на останніх хвилинах матчу
Олександр Бабич
ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував перемогу над Інгульцем (1:0) у 6 турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що йому дуже приємно вигравати на останніх хвилинах матчу.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

"Дуже приємно, звичайно, перемагати. Дуже приємно перемагати на останніх хвилинах. І втричі, мабуть, приємніше, коли забиває свій хлопець молодий, якому ми довіряємо. Вийшов сьогодні і зіграв дуже нестандартно. Забили гол значить, так заслуговуємо.

Хоча дуже важка гра була, більш нічийна. Моменти були і в Інгульця, і в нас. Але я вважаю, що сьогодні ми більше були налаштовані на атаку, насамперед у 2-му таймі, коли почали більше грати вперед, коли ми освіжили практично всю лінію атаки, випустивши 4 свіжих гравців. В принципі, це спрацювало", — сказав Бабич.

Після 6 стартових матчів в УПЛ, Чорноморець набрав 6 з 18 можливих очків, та посідає 11 місце у турнірній таблиці.

Наступний матч одесити зіграють 21 вересня проти львівських Карпат.

Олександр Бабич Інгулець Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Олександр Бабич

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