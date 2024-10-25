Мареска: Прийдемо до того, що Мудрик буде забивати більше голів

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска відзначив прогрес Михайла Мудрика і висловив впевненість, що український легіонер буде забивати більше голів, ставши більш важливою фігурою на полі.

Слова Марески наводить BBC.

"Ми працюємо з ним і з усіма вінгерами. Вони повинні опинятися в штрафному майданчику на тій позицію, звідки Мудрик забив. Йому важко було туди входити, але зараз у нього вже виходить. Ось звідти ми будемо забивати голи.

Ми бажаємо Михайлу найкращого, з першого дня намагаємося йому допомогти. Я впевнений, що ми прийдемо до того, що він буде забивати більше голів і буде більш важливим для нас".

Нагадаємо, 24 жовтня, у грі 2 туру Ліги конференцій проти Панатінаїкоса (4:1) Мудрик віддав дві гольові передачі та відзначився першим голом за свій клуб у сезоні-2024/25. Михайло став найкращим гравцем цього матчу. Він також лідер за кількістю асистів у ЛК сезону-2024/25.

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