Ми не здамося: Тренер збірної Боснії і Герцеговини – про розгромну поразку від Швейцарії на ЧС-2026

Головний тренер національної збірної Боснії і Герцеговини Сергей Барбарес після розгромної поразки від Швейцарії у груповому етапі чемпіонату світу 2026-го року заявив, що команди не збирається здаватися попри результат.

Його слова передає Meridian Sport.

"Звісно, це розгромний рахунок. Коли граєш у меншості, намагаєшся тримати ситуацію під контролем. Бажання, безперечно, було. Ми пропустили перший гол саме так, як це сталося.

Щодо червоної картки, то навіть багато більш досвідчених команд стикаються з проблемами в таких ситуаціях. Якби я міг, я б замінив помилку, що призвела до першого голу, або ту червону картку. Катар – це не останній шанс, і ми підготуємося до цього матчу. Ми не здамося".

Нагадаємо, що Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину під завісу гри 2-го туру групи В на світовій першості-2026. Авторами голів стали Манзамбі, Варгас, Махмич та Джака, який відзначився з 11-метрової позначки. За підсумками матчу "хрестоносці" посіли перше місце у своєму квартеті.

Також додамо, що матч Швейцарії проти Боснії та Герцеговини на груповому етапі чемпіонату світу 2026-го року побив низку історичних рекордів.

За версією ФІФА найкращим гравцем матчу став півзахисник Фрайбурга та збірної Швейцарії Жоан Манзамбі.